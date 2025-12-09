  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Kasbegi

Neubauten zum Verkauf in Munizipalität Kasbegi

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Wohnanlage Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Gudauri, Georgien
von
$125,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Apartments im Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex.Der Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness Hotelkomplex befindet sich am Fuße des Kaukasusgebirges, in der Nähe des Skigebiets Gudauri und in der Nähe von Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens.Die einzigartige Kombination aus Na…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen