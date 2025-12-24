  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Gardabani

Neubauten zum Verkauf in Munizipalität Gardabani

wohnungen
2
Wohnanlage Krtsanisi Reserve Townhouses
Wohnanlage Krtsanisi Reserve Townhouses
Karatakla, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 2
Fläche 215–277 m²
Krtanisi Park am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ruhe der unberührten Natur zu erleben, während sie mit dem Komfort des modernen städtischen Lebens verbunden bleiben. Die atemberaubende Landschaft im erhaltenen Hochwasserwald schafft eine ideale Kuliss…
Geo Estate
Wohnanlage Krtsanisi Reserve Villas
Wohnanlage Krtsanisi Reserve Villas
, Georgien
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 2
Geo Estate
