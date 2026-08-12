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Villen in Autonome Republik Adscharien, Georgien

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Batumi
7
Tschakwi
6
84 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/2
Wir helfen Ihnen, sicher und profitabel Immobilien in der Nähe des Meeres in Batumi zu kaufe…
$156,000
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Immobilienagentur
RECOM
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English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi, 148 m² Im Erd…
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Gemütliches Ferienhausdorf Sunney Cottage.Ein großartiger Ort für diejenigen, die Komfort un…
$219,784
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RECOM
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English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
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RECOM
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English, Русский
Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Das Projekt Batumi Belvedere Villas ist als etwas völlig Neues konzipiert.Urbaner Komfort un…
$180,000
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RECOM
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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RECOM
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Villa 3 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 3 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Villa zum Verkauf im Feriendorf Kobuleti Village, nur 100 Meter vom Meer und dem geräumigen …
$180,000
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der …
$737,700
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 2
Invest profitabel: Ihre Freiheit ist unsere Realität: 0% Steuer- und Visafreiheit! Moderner …
$267,490
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Atlas property
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Polo Villa Premium-class 4 room villas by trusted developer in the airport area of Batumi. …
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Аталанта
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Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Etagenzahl 2
Villen – Eleganz in jedem DetailEin Komplex von zweistöckigen Villen. In der Nähe der Küste.…
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Аталанта
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren Ihnen einen Komplex von zweistöckigen Villen, die eine Premium-Version der …
$119,000
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Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Wyndham Grand VillenWyndham Grand 5* ResortGonio400m zum MeerNur 16 Villen.Der Villenkomplex…
$1,04M
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Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Comfort Houses von Batumi Villas ist ein moderner 2- und 3-stöckiger Stadthauskomplex im Bau…
$201,600
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International real estate agency Habita
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Villa in Batumi, Georgien
Villa
Batumi, Georgien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Die Residenz umfasst 16 exklusive Villen, die Gemütlichkeit, Eleganz und atemberaubende Auss…
$731,567
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
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Аталанта
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Villa 8 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 8 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 681 m²
Etagenzahl 2
Heißes Angebot in Kvariati!Geräumige Villa mit Pool, Panoramablick auf das Meer und die Berg…
$1,10M
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Immobilienagentur
FA real estate
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Villa 5 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Reihenhaus im Polo Signature Komplex in Batumi zu verkaufen, 189 m². Im Erd…
Preis auf Anfrage
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Villa 11 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 11 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Separate, zweistöckige Villa in Chakvi zum Verkauf unter dem Schlüssel 🔑 In der Nähe von Dre…
$850,000
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FA real estate
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Villa 5 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 5 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Etagenzahl 3
Villa in Batumi, Flughafen DistrictZum Verkauf dreistöckige Villa im Bau in einer ruhigen, g…
$259,000
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Villa in Tschakwi, Georgien
Villa
Tschakwi, Georgien
Fläche 370 m²
Premium Reihenhaus zum Verkauf in Chakvi 🌊🏔️📍 Lage: Chakvi (eine ruhige Gegend mit ausgezeic…
$970,000
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FA real estate
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
Luxus-Haus in Batumi mit einer schlüsselfertigen Reparatur nur 300 Meter vom Batumi Boulevar…
$155,730
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Atlas property
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Villa 6 zimmer in Kobuleti, Georgien
Villa 6 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Luxus-Stadthaus nur 300 Meter vom Batumi Boulevard und dem Strand zu einem attraktiven Preis…
$175,730
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Atlas property
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Two-storey villa with an area of ​​145.4 m2. 250 meters from the sea. Ceiling height — 4 m. …
$380,000
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Villa 4 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 4 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Atlas property
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Villa 2 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 2 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
For sale is a cozy villa with designer renovation with an area of ​​165 sq.m. The villa is l…
$445,500
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Villa 3 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 3 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
For sale luxury villa with designer renovation with an area of ​​163.8 sq.m. The villa is lo…
$191,498
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Villa 4 zimmer in Batumi, Georgien
Villa 4 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Hill Village is a modern complex of view villas in a cozy suburb of Batumi.   The complex of…
$179,540
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Immobilienangaben in Autonome Republik Adscharien, Georgien

mit Terrasse
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Günstige
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