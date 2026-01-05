Wohnkomplex Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Willkommen in Storia Del Mare, einer raffinierten Wohnanlage von 10.500 m2 in der prestigeträchtigen arabischen Gegend.

In der Nähe von Hilton Hotel and City Center bietet dieses Projekt eine ruhige Küstenatmosphäre mit direktem Zugang zum Meer, kombiniert Komfort, Privatsphäre und atemberaubende Aussicht.

Wohnen am Meer

Genießen Sie eine ruhige Umgebung mit dem Roten Meer an Ihrer Haustür. Jeden Tag lädt Sie ein, sich zu entspannen, zu entspannen und in Harmonie mit dem Ozean zu leben.



Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen

Storia Del Mare bietet einen kompletten Lifestyle im Resort:

Privater Strand mit direktem Meerblick

Drei Swimmingpools

Poolbar und Strandrestaurant

Kinderclub für Familienbequemlichkeit

Tauchzentrum für Seeabenteuer-Liebhaber

Schnellbootservice verfügbar (gegen Aufpreis)

Sicherungsgeneratoren für Wasser und Strom

Meerblick von allen Seiten des Projekts

Lieferzeit: Dezember 2025.

