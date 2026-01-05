  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Hurghada
  4. Wohnkomplex Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Wohnkomplex Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Hurghada, Ägypten
$69,058
$1,584/m²
;
ID: 33127
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Hurghada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Willkommen in Storia Del Mare, einer raffinierten Wohnanlage von 10.500 m2 in der prestigeträchtigen arabischen Gegend.
In der Nähe von Hilton Hotel and City Center bietet dieses Projekt eine ruhige Küstenatmosphäre mit direktem Zugang zum Meer, kombiniert Komfort, Privatsphäre und atemberaubende Aussicht.

Wohnen am Meer
Genießen Sie eine ruhige Umgebung mit dem Roten Meer an Ihrer Haustür. Jeden Tag lädt Sie ein, sich zu entspannen, zu entspannen und in Harmonie mit dem Ozean zu leben.

Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
Storia Del Mare bietet einen kompletten Lifestyle im Resort:

  • Privater Strand mit direktem Meerblick
  • Drei Swimmingpools
  • Poolbar und Strandrestaurant
  • Kinderclub für Familienbequemlichkeit
  • Tauchzentrum für Seeabenteuer-Liebhaber
  • Schnellbootservice verfügbar (gegen Aufpreis)
  • Sicherungsgeneratoren für Wasser und Strom
  • Meerblick von allen Seiten des Projekts

Lieferzeit: Dezember 2025.

Homes Bay – Ihr Immobilienpartner
Homes Bay unterstützt Sie während Ihrer gesamten Immobilienreise und bietet Beratung in allen Sprachen für Ihren Komfort und Ihr Vertrauen. Wir gewährleisten den Zugang zu exklusiven Angeboten und das bestmögliche Einkaufserlebnis, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 83.0
Preis pro m², USD 1,584
Wohnungspreis, USD 131,443

Standort auf der Karte

Hurghada, Ägypten
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Video-Review von wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

