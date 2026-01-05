Wohnkomplex Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Das Il Bayou liegt an der atemberaubenden 12 Kilometer langen Küste von Sahl Hasheesh und bietet eine außergewöhnliche Mischung aus ruhigem Wohn- und Küstenabenteuer.

Diese Premium-Entwicklung kombiniert elegante Architektur, üppiges Landschaftsbauen und direkten Zugang zu einer der schönsten Küstengemeinden Ägyptens.

Die Bewohner genießen endlose Freizeitmöglichkeiten – vom Kitesurfen, Tauchen und Schnorcheln in kristallklaren Gewässern bis hin zu entspannenden Tagen im Spa und Fitnesscenter.

Die lebhafte Piazza bringt eine lebendige soziale Atmosphäre mit Restaurants, Cafés, Boutiquen und Unterhaltungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass alles, was Sie brauchen, in Reichweite ist.

Ob Sie Ruhe, Erholung oder eine sichere Investition am Roten Meer suchen, Il Bayou Sahl Hasheesh bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Luxus, Natur und Lebensstil – so dass es eines der wünschenswertsten Wohn- und Investitionsziele der Region ist.