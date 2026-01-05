  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Wohnkomplex Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Wohnkomplex Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Rotes Meer, Ägypten
von
$90,126
von
$2,498/m²
05.01.26
$90,126
05.01.26
$77,000
BTC
1.0720301
ETH
56.1896817
USDT
89 106.1204514
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33129
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Das Il Bayou liegt an der atemberaubenden 12 Kilometer langen Küste von Sahl Hasheesh und bietet eine außergewöhnliche Mischung aus ruhigem Wohn- und Küstenabenteuer.
Diese Premium-Entwicklung kombiniert elegante Architektur, üppiges Landschaftsbauen und direkten Zugang zu einer der schönsten Küstengemeinden Ägyptens.

Die Bewohner genießen endlose Freizeitmöglichkeiten – vom Kitesurfen, Tauchen und Schnorcheln in kristallklaren Gewässern bis hin zu entspannenden Tagen im Spa und Fitnesscenter.
Die lebhafte Piazza bringt eine lebendige soziale Atmosphäre mit Restaurants, Cafés, Boutiquen und Unterhaltungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass alles, was Sie brauchen, in Reichweite ist.

Ob Sie Ruhe, Erholung oder eine sichere Investition am Roten Meer suchen, Il Bayou Sahl Hasheesh bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Luxus, Natur und Lebensstil – so dass es eines der wünschenswertsten Wohn- und Investitionsziele der Region ist.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Chalet
Fläche, m² 133.0
Preis pro m², USD 2,179
Wohnungspreis, USD 289,854

Standort auf der Karte

Rotes Meer, Ägypten
Essen & Trinken

Video-Review von wohnanlage Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Ägypten
von
$33,165
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
von
$50,417
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Ägypten
von
$84,410
MwSt.
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Rotes Meer, Ägypten
von
$88,955
MwSt.
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Alle anzeigen Residenz La Bella Resort
Residenz La Bella Resort
Hurghada, Ägypten
von
$32,022
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
Fläche 46–128 m²
10 Immobilienobjekte 10
La Bella Resort Hurghada ist ein neues und inspirierendes Projekt. Es umfasst insgesamt 149 Einheiten und die Einheiten beginnen von 30m2 bis 160m2.Im Herzen von Hurghada direkt an der Promenade in Mamsha liegen eine Reihe von Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Einheiten mit Blick auf das Rote Meer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 64.0
37,490 – 71,716
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 93.0
77,866 – 86,615
Wohnung 3 zimmer
128.0
121,260 – 121,436
Immobilienagentur
Hurghadians Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Alle anzeigen Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Hurghada, Ägypten
von
$37,774
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 75 m²
1 Immobilienobjekt 1
Holiday Park Resort – Coastal Living RedefiniertErleben Sie die perfekte Harmonie von Komfort, Freizeit und Raffinesse im Holiday Park Resort, einem erstklassigen Wohnort für diejenigen, die einen raffinierten Küstenstil suchen.Mit 54.000 qm Spanning in Magawish, dieser außergewöhnliche Comm…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0
69,096
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Alle anzeigen Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Rotes Meer, Ägypten
von
$88,955
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 116 m²
1 Immobilienobjekt 1
CalaErleben Sie elegantes Küstenleben in dieser geräumigen 1-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss, perfekt positioniert mit direktem Poolblick.Entwickelt mit modernen Layouts und hochwertigen Ausführungen, bietet die Einheit Komfort, Funktionalität und eine ruhige Resort-Stil Atmosphäre – ideal für…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
115.6
183,184
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Gehen