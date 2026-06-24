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Villen zur Langzeitmiete in Zygi, Zypern

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3-Schlafzimmer-Villa in Zygi, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Schöne voll renovierte 3-Zimmer-Meerblick-Villa im Herzen von Zygi, Zyperns berühmtes Fische…
$4,530
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