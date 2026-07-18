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Langzeitmiete von Gewerbeimmobilien in Ypsonas Municipality, Zypern

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8 immobilienobjekte total found
Büro in Ypsonas Municipality, Zypern
Büro
Ypsonas Municipality, Zypern
Brandneues Bürolager gebaut in 2024 zur Miete. - 4 Container-Pflanzformen mit individuellem…
$18,232
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VIDI GROUP
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Lager 1 000 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 1 000 m²
Ein erstklassiges Industrielager in Ypsonas, Limassol, jetzt zu vermieten. Mit 1.000 m2 über…
$10,466
pro Monat
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Lager 900 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 900 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Geräumiges Warehouse mit Privatbüros Ypsonas . Nördlich der Autobahn am 3. Industriegebiet g…
$10,590
pro Monat
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Mazur EstateMazur Estate
Lager 1 000 m² in Kato Polemidia, Zypern
Lager 1 000 m²
Kato Polemidia, Zypern
Fläche 1 000 m²
Direkt auf der Hauptstraße von Ypsonas, einem der etabliertesten und gut vernetzten Industri…
$10,219
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Büro 1 584 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Büro 1 584 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 1 584 m²
Zur Miete verfügbar, bietet dieses geräumige Büro 1584 m2 Innenfläche, bequem im Erdgeschoss…
$64,530
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Büro 1 188 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Büro 1 188 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 1 188 m²
Zur Miete verfügbar, bietet dieses geräumige Büro 1188 m2 Innenraum, bequem im dritten Stock…
$48,398
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Gewerbefläche 1 000 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Gewerbefläche 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 1 000 m²
Lager mit einer überdachten Fläche von 1.000 qm und einer Grundstücksgröße von 4.000 qm im I…
$9,179
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Lager 1 100 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Lager 1 100 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Fläche 1 100 m²
Objektbeschreibung Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein modernes und gepflegtes Lager im ho…
$17,284
pro Monat
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