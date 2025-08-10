Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Ypsonas Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 2 011 m² in Ypsonas Municipality, Zypern
Miethaus 2 011 m²
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 176
Fläche 2 011 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: modernes Apartmentgebäude unter dem Projekt mit einer Gesamt-Innenfläche von 2…
$22,21M
Eine Anfrage stellen
