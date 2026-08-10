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Stadthäuser in Geroskipou, Zypern

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Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$806,625
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Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
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