  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Vouni
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Vouni, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vouni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vouni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern in einer schönen Gegend mit fantastischer Aussicht Da…
$368,743
Immobilienangaben in Vouni, Zypern

