Wohnungen in Vouni, Zypern

7 immobilienobjekte total found
Wohnung in Vouni, Zypern
Wohnung
Vouni, Zypern
Eine riesige Größe 6355sqm landwirtschaftliche Land mit erstaunlichem Panoramablick in Vouni…
$51,854
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Vouni, Zypern
Wohnung
Vouni, Zypern
Ein schönes 6355qm Land mit herrlichem Panoramablick in Vouni Dorf in Limassol. Die Unterkun…
$57,616
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Vouni, Zypern
Wohnung
Vouni, Zypern
Drei angrenzende Grundstücke in Vouni Dorf, von Limassol. Es hat eine Gesamtfläche von 2.50…
$69,139
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vouni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vouni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern in einer schönen Gegend mit fantastischer Aussicht Da…
$368,743
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Vouni, Zypern
Wohnung
Vouni, Zypern
Ein landwirtschaftliches Grundstück in der Region Vouni in Limassol in der G3-Zone,10% Decku…
$40,331
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Vouni, Zypern
Wohnung
Vouni, Zypern
Land im schönen Dorf Vouni verfügbar. 35km nach Limassol. Kann der Mehrwertsteuer unterliegen
$241,988
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung in Vouni, Zypern
Wohnung
Vouni, Zypern
Ein Wohngebiet in Vouni Bereich in Limassol in H4 Zone, 25% Deckungsverhältnis, Baudichte 40…
$17,285
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Vouni, Zypern

