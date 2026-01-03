Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Vasa Koilaniou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Garten

Monatliche Miete für Häuser mit Garden in Vasa Koilaniou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Schöne traditionelle zwei Schlafzimmer Erdgeschoss Haus in Vasa Koilaniou Dorf ist jetzt ver…
$922
pro Monat
