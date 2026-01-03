Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. Vasa Koilaniou
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Vasa Koilaniou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Vassa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Schöne traditionelle zwei Schlafzimmer Erdgeschoss Haus in Vasa Koilaniou Dorf ist jetzt ver…
$922
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Vasa Koilaniou, Zypern

mit Garten
