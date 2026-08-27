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Haus mit Garten kaufen in Vasa Koilaniou, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Vassa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Vassa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Einfamilienhaus in der schönen Dorf Vasa Koilaniou. Dieses H…
$175 087
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Immobilienangaben in Vasa Koilaniou, Zypern

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