Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Tserkezoi Municipality, Zypern

Wohnung 3 Schlafzimmer in Tserkezoi Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tserkezoi Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Eine seltene Erklärung Residenz bietet Privatsphäre, Skala und ununterbrochene Aussichten in…
$9,400
pro Monat
