  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Tsada
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garten

Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Tsada, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 258 m²
Schönes 4-Zimmer-Haus in einer ruhigen Gegend von Tsada. Die Unterkunft befindet sich sehr …
$4,609
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
