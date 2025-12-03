Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Trimiklini
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Trimiklini, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Trimiklini, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trimiklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern im Waldgebiet von South Moniatis. Komfortable Lounge/Woh…
$633,777
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Trimiklini, Zypern

