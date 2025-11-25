Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Trimiklini, Zypern

5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Trimiklini, Zypern
Wohnung
Trimiklini, Zypern
Ein schönes Wohngebiet in Trimiklini Dorf in Limassol. 25% Baudichte und 15% Deckung. Rufen …
$184,372
Wohnung 4 Schlafzimmer in Trimiklini, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trimiklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern im Waldgebiet von South Moniatis. Komfortable Lounge/Woh…
$633,777
Wohnung in Trimiklini, Zypern
Wohnung
Trimiklini, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Trimiklini Dorf Limassol Grundstücksgröße:4348 m2 Planungszone:…
$100,252
Wohnung in Trimiklini, Zypern
Wohnung
Trimiklini, Zypern
Ein schönes Wohngebiet in Trimiklini Dorf in Limassol. 25% Baudichte und 15% Deckung. Rufen …
$138,279
Wohnung in Trimiklini, Zypern
Wohnung
Trimiklini, Zypern
Entdecken Sie eine erstklassige Investitionsmöglichkeit in der Region Trimiklini von Limasso…
$783,579
Immobilienangaben in Trimiklini, Zypern

