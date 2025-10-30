Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Tremithousa, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Available for rent is a comfortable, used apartment in the peaceful area of Marathounta. Thi…
$813
pro Monat

Wohnung 5 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
pro Monat

