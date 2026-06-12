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Häuser in Trachypedoula, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Trachypedoula, Zypern
Haus
Trachypedoula, Zypern
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 520 m²
Wohnimmobilien im Diarizos-Tal Seit über 20 Jahren als Familienhaus und Geschäftsmöglichkeit…
$803,033
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