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Villen zur Langzeitmiete in Trachoni, Zypern

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7-Schlafzimmer-Villa in Trachoni, Zypern
7-Schlafzimmer-Villa
Trachoni, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 610 m²
Das “Haus der Träume” ist wahrscheinlich das schönste Anwesen auf der Insel Zypern! Eine wi…
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