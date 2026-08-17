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Wohnungen in Trachoni, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stockwerk 2/4
Das Projekt ist von Hektar grünen Feldern umgeben und bietet den Bewohnern das Beste aus bei…
$590,094
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VIDI GROUP
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Trachoni, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Trachoni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Die Unterkunft ist eine kurze Fahrt zum Limassol Casino und zur Autobahn. Es gibt 4 Schlafzi…
$772,056
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Trachoni, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Trachoni, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Die Unterkunft ist eine kurze Fahrt zum Limassol Casino und zur Autobahn. Es gibt 4 Schlafzi…
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