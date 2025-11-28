Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Trachoni Municipality, Zypern

penthäuser
6
1 Zimmer
94
2 Zimmer
88
3 Zimmer
23
107 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$458,624
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$455,167
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$277,710
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$449,406
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$455,167
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$270,796
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Diese moderne Wohnung ist jetzt zum Verkauf erhältlich und bietet eine spannende Gelegenheit…
$633,777
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$259,272
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$328,412
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$472,452
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Zu verkaufen: eine moderne Wohnung, derzeit im Bau, bietet einen großzügigen Innenraum von 8…
$731,724
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$270,796
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$334,173
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$449,406
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Penthouse-Wohnung im Bau, mit einem beeindruckenden Inn…
$2,19M
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$269,643
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf ist diese geräumige Wohnung derzeit im Bau und bietet die perfekte Gelegenheit, …
$921,858
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Umgeben von grünen Feldern bietet diese außergewöhnliche Wohnanlage den Bewohnern das Beste …
$575,931
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Entdecken Sie eine moderne Wohnung zum Verkauf in Tserkezoi, derzeit im Bau. Diese geräumige…
$898,811
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$328,412
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$276,557
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$267,339
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$720,201
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf: eine moderne Wohnung derzeit im Bau, befindet sich in der wünschenswerten Gegen…
$1,05M
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$483,975
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$273,100
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$447,101
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus ländlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit mit diese…
$270,796
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Diese atemberaubende Wohnung steht jetzt zum Verkauf und ist derzeit im Bau und bietet moder…
$645,300
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trachoni Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trachoni Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Zum Verkauf: eine moderne Wohnung derzeit im Bau, befindet sich in der charmanten Gegend von…
$691,393
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Immobilienangaben in Trachoni Municipality, Zypern

Günstige
Luxuriös
