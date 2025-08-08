Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Swimmingpool in Thrinia, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Villa in Thrinia, Zypern
Villa
Thrinia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 362 m²
Diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern in Tenera Homes befindet sich in den malerischen Hü…
$923,729
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Villa in Thrinia, Zypern
Villa
Thrinia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 730 m²
Die 5-Zimmer-Villa in Oleander Homes ist eine echte Aussage von Luxus, Raum und moderner Eff…
$2,79M
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Villa in Thrinia, Zypern
Villa
Thrinia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 370 m²
Diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern in Tenera Homes befindet sich in den malerischen Hü…
$964,914
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Thrinia, Zypern

