Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Theletra
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Theletra, Zypern

;
3 immobilienobjekte total found
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Theletra, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Theletra, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf: Entdecken Sie dieses geräumige 4-Zimmer-Erdgeschosshaus zum Verkauf in Theletr…
$398,830
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Theletra, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen