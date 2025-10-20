Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Spitali, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Spitali, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Spitali, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
A modern apartment located in a newly built residential complex in the peaceful area of Spit…
$296,036
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
