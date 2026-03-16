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Langfristige Miete von Villen in Sotira Lemesou Municipality, Zypern

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5-Schlafzimmer-Villa in Sotira Lemesou Municipality, Zypern
5-Schlafzimmer-Villa
Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 700 m²
Villa 300m2. Überdacht, 450m2. Entdeckt und auf einer großen Fläche von Land. 4 Schlafzimme…
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