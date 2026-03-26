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Langfristige Miete von Villen in Simou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
6-Schlafzimmer-Villa in Simou, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Simou, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese neu gebaute Villa mit sechs Schlafzimmern (2023) befindet sich im ruhigen Dorf Simou u…
$3,487
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