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Langfristige Miete von wohnungen in Pyrga Larnacas, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3
Diese frisch renovierte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im Hafenbereich von Larnaca und biete…
$1,387
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