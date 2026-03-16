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Langfristige Miete von in Zypern

2 immobilienobjekte total found
Andere 960 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 960 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 26
Fläche 960 m²
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Andere 480 m² in Germasogeia, Zypern
Andere 480 m²
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 480 m²
*** Nur Stromrechnung wird von Mieter bezahlt, alles andere wird vom Eigentümer abgedeckt. *…
$18,558
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