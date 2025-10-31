Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Bungalows mit Garden in Zypern

3-Schlafzimmer-Bungalow in Timi, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Timi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
This modern bungalow is available for rent in the peaceful village of Anarita. Recently reno…
$1,742
pro Monat
3-Schlafzimmer-Bungalow in Peyia, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
pro Monat
3-Schlafzimmer-Bungalow in Chloraka, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Beautiful 3 bedroom, 2 bathroom bungalow just meters away from the sea, located in Lower Chl…
$1,393
pro Monat
