Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Prodromos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Prodromos, Zypern

villen
3
2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,03M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Prodromos, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen