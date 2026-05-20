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Villen in Prastio Kellakiou, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Prastio, Zypern
Villa
Prastio, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Dieses einzigartige und vielseitige Anwesen befindet sich im charmanten Dorf Prastio, bietet…
$1,41M
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Immobilienangaben in Prastio Kellakiou, Zypern

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