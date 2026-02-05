Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Potamiou, Zypern

Wohnung in Potamiou, Zypern
Wohnung
Potamiou, Zypern
Zu verkaufen: Ein geräumiges Feld mit einer Gesamtfläche von 7,358 m2, in der ruhigen Gegend…
$86,424
Wohnung in Potamiou, Zypern
Wohnung
Potamiou, Zypern
Das Land befindet sich auf der Hauptstraße des Dorfes. Es gibt Wasser und Strom Der Baufakto…
$57,616
Wohnung in Potamiou, Zypern
Wohnung
Potamiou, Zypern
Ein landwirtschaftliches Grundstück in Kissousa Bereich in Limassol in G3 Zone, 10% Deckungs…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Potamiou, Zypern

