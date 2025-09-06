Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Polis Chrysochous
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Meerblick

Langfristige Miete von Häuser in Polis Chrysochous, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Polis Chrysochous, Zypern

mit Garten