Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Polis Chrysochous
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Polis Chrysochous, Zypern

;
gewerbeimmobilien
4
Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Geschäft 140 m² in Polis Chrysochous, Zypern
Geschäft 140 m²
Polis Chrysochous, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Zum Verkauf: Geräumiges Erdgeschossgeschäft mit einer Gesamtfläche von 140 Quadratmetern. (…
$288 081
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen