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Häuser zur Langzeitmiete in Polemi, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Bungalow 1 Schlafzimmer in Polemi, Zypern
Bungalow 1 Schlafzimmer
Polemi, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Ein schönes 1-Zimmer-Haus zur Miete in dem schönen und ruhigen Dorf Polemi, befindet sich im…
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Haus 1 Schlafzimmer in Polemi, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Polemi, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Ein schönes 1-Zimmer-Doppelhaus zur Miete im ruhigen Dorf Polemi. Die Unterkunft befindet si…
$582
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