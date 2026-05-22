Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Polemi
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Polemi, Zypern

;
Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Geschäft 78 m² in Polemi, Zypern
Geschäft 78 m²
Polemi, Zypern
Fläche 78 m²
Premium Commercial Showroom – Polemi Main Road Eine seltene kommerzielle Gelegenheit auf de…
$181,601
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen