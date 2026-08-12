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Wohnungen in Paramytha, Zypern

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Wohnung in Paramytha, Zypern
Wohnung
Paramytha, Zypern
Dieses 7,841 qm große Grundstück liegt ideal direkt an der Hauptstraße Limassol-Troodos und …
$282,319
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Ein neues Projekt in Paramytha, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entsp…
$292,380
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Wohnung in Paramytha, Zypern
Wohnung
Paramytha, Zypern
Dieses Anwesen ist ein landwirtschaftliches Feld in Paramytha Villlage, in Limassol. Das Lan…
$161,325
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TekceTekce
Wohnung in Paramytha, Zypern
Wohnung
Paramytha, Zypern
LAND IN PARAMYTHA 29915SQM ,16800SQM ist INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT. BAU DER GEMEINSCHAFT …
$691,393
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Ein neues Projekt in Paramytha, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entsp…
$268,989
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Wohnung in Paramytha, Zypern
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Paramytha, Zypern
Zu verkaufen ist ein Feld mit einer Grundstücksgröße von 464 m2, befindet sich im ruhigen Do…
$144,201
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Wohnung in Paramytha, Zypern
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Paramytha, Zypern
Ein schönes landwirtschaftliches Grundstück von 6021m2 mit herrlichem Panoramablick im Dorf …
$115,232
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Immobilienangaben in Paramytha, Zypern

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