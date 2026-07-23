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Häuser in Palaiomylos, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Palaiomylos, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Palaiomylos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Willkommen in diesem charmanten Einfamilienhaus zum Verkauf in der wünschenswerten Gegend vo…
$210,976
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Immobilienangaben in Palaiomylos, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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