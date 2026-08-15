Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa
  6. Garten

Monatliche Miete für Villen mit Garden in Paphos, Zypern

;
2 immobilienobjekte total found
6-Schlafzimmer-Villa in Paphos, Zypern
6-Schlafzimmer-Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Dieses geräumige Sechsbettzimmer, Fünf-Badezimmer-Haus ist im beliebten Universalbereich zu …
$8,003
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Schlafzimmer-Villa in Paphos, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
**Kurzbeschreibung** Schönes 3-Zimmer-Apartment, 2-Badezimmer Einfamilienhaus zur Miete in …
$2,617
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen