Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Paphos
  4. Langfristige Vermietung
  5. Herrenhaus

Langfristige Miete von Herrenhauses in Paphos, Zypern

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Anavargos, Zypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Anavargos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Zur Miete: Diese Gebrauchtimmobilie bietet reichlich Zimmer für komfortables Wohnen. Das L…
$1,727
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen