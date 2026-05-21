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Wohnungen zur Langzeitmiete in Oroklini, Zypern

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
In einer zentralen Gegend von Larnaka, in einer kurzen Entfernung von Finikoudes Strand und …
$696
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2-Schlafzimmer-Penthouse in Oroklini, Zypern
2-Schlafzimmer-Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dieses voll möblierte und ausgestattete 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer Penthouse befindet sich…
$1,798
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