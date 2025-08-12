Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Nikosia, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Nikosia, Zypern
Doppelhaus 3 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Über das Projekt: Nur 350 m vom Meer entfernt in Yeni Boğaziçi verbindet Auralux anspruchsv…
$228,251
Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

