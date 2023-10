Apesia, Cyprus

von €305,000

Dieser neue moderne Wohnkomplex ist die Definition des eleganten Lebens. Eine prächtige Sammlung von Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern befindet sich im Herzen dieser exklusiven Wohnanlage inmitten einer herrlichen grünen Parklandschaft in einer der begehrtesten Gegenden von Limassol, Zypern. Diese stilvollen, modernen Häuser verfügen über Einrichtungen vor Ort, darunter 24-Stunden-Sicherheit und reizvolle, angelegte Gärten. Die Unterkunft befindet sich am Stadtrand von Limassol und bietet einfachen Zugang zu allen Annehmlichkeiten, Einrichtungen und Dienstleistungen, in der Nähe von Schulen, medizinischen Zentren, Stränden mit blauer Flagge, Themenpark, Limassol Marina, 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz und Europas größtes integriertes Casino-Resort. Jedes Apartment verfügt über eine hervorragende Auswahl an Oberflächen, von exquisiten Fußböden und Arbeitsplattenmaterialien bis hin zu High-End-Leuchten, Sie haben Ruhe und mehr Zeit, um Ihr eigenes Stück Paradies zu genießen. Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.