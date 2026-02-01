Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Mesogi
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Mesogi, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 606 m² in Mesogi, Zypern
Gewerbefläche 606 m²
Mesogi, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 606 m²
Kommerzielles Gebäude mit Zwischengeschoss befindet sich im beliebtesten Industriegebiet von…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 420 m² in Mesogi, Zypern
Geschäft 420 m²
Mesogi, Zypern
Fläche 420 m²
A large shop located in the prime industrial/commercial area of Paphos Town.  Plenty of spac…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
