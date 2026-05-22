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Villen zur Langzeitmiete in Mesa Chorio, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Villa mit 2 Schlafzimmern in Mesa Chorio, Zypern
Villa mit 2 Schlafzimmern
Mesa Chorio, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Überblick Typ: Freistehende Villa Schlafzimmer: 2 (erste Etage) Badezimmer: 1 Badezimmer (e…
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