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Langfristige Miete von Häuser in Mandria Lemesou, Zypern

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Mandria, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Mandria, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Zur Miete ist ein geräumiges Erdgeschoss-Haus im ruhigen Dorf Mandria, mit 145 m2 Wohnfläche…
$1,582
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