Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lysos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Lysos, Zypern

3 Zimmer
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lysos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lysos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
This is a three-bedroom house (No.1) part of a residential complex with 11 houses in Lysos, …
$185,794
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lysos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lysos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lysos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lysos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
The is a three-bedroom house, part of a residential complex with 11 houses in Lysos, Paphos.…
$153,280
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lysos, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen