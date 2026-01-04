Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limnatis
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Limnatis, Zypern

1 Zimmer
4
3 Zimmer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Limnatis, Zypern
Wohnung
Limnatis, Zypern
Ein schönes 10034qm geschütztes Zonenland mit herrlichem Panoramablick in Limnatis Dorf in L…
$241,988
Eine Anfrage stellen
Wohnung 9 Schlafzimmer in Limnatis, Zypern
Wohnung 9 Schlafzimmer
Limnatis, Zypern
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Luxus-große Villa bauen in 2379m2 Land mit erstaunlichem Panoramablick in Limnatis Dorf in L…
$979,474
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Limnatis, Zypern

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen